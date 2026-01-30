España, ante un tren infinito de lluvia y viento: Leonardo podría convertirse en la quinta borrasca consecutiva en golpear la Península

Los detalles En las próximas horas se espera la llegada de nuevos rentes atlánticos que amenazan con desatar una nueva tanda de temporales marítimos en el Mediterráneo, el Cantábrico y el sector gallego del Atlántico.

En enero de 2026, España está experimentando una inusual serie de borrascas, con la posible llegada de Leonardo, que podría ser la quinta en poco más de una semana. Este fenómeno está siendo causado por un chorro polar muy activo que ha desplazado la 'autopista' de borrascas hacia el sur, afectando a la Península Ibérica. Francisco Cacho, meteorólogo de laSexta, explica que una corriente en chorro debilitada está permitiendo que el aire frío llegue más al sur de lo habitual. Aunque se espera una tregua el sábado, las lluvias podrían regresar el domingo y persistir durante la primera semana de febrero.

Francis, Ingrid, Joseph, Kristin… y podría llegar Leonardo. Pocas veces ha llovido tanto en enero en España como en este 2026, y esta concatenación de borrascas podría no tener fin en el corto plazo. En las próximas horas se espera la llegada de nuevos frentes atlánticos que amenazan con desatar una nueva tanda de temporales marítimos en el Mediterráneo, el Cantábrico y el sector gallego del Atlántico. Además, podría dejar vientos huracanados y fuertes lluvias en buena parte de la Península a partir del viernes.

Si este frente, como se espera, toca la Península, se convertirá en el quinto en llegar en poco más de una semana. Se trata de una sucesión rápida de borrascas pocas veces vista y está provocada por un chorro polar muy activo. En este caso, la atmósfera ha colocado la 'autopista' de borrascas sobre España, cuando lo normal es que se ubique en el norte de Europa.

"Hay una corriente en chorro debilitada. Normalmente, va muy deprisa y separa el aire frío del polo con el templado del resto del planeta", explica el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho.

"Cuando se debilita, empieza a formar ondulaciones y ese aire frío llega mucho más al sur de lo que debería y vemos llegadas en España o en sitios como Dallas o Texas", añade cacho.

Las predicciones apuntan a que este sábado tendremos una tregua y la mayor parte de España se librará de la lluvia, pero a partir del domingo se espera que las precipitaciones vuelvan de la mano de Leonardo y se mantengan, al menos, durante toda la primera semana de febrero.

