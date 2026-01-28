El emocionante encuentro de Novak Djokovic con una niña que ha superado una leucemia

Novak se encontró con la pequeña, que siempre le ha admirado: "Me encanta Djokovic, es un gran tenista y una gran persona".

Novak Djokovic ha protagonizado un precioso gesto en mitad del Open de Australia, donde ya se encuentra en las semifinales. Jugará este viernes contra Jannik Sinner, el gran favorito al título.

Pero antes de ese partido ha conocido a una pequeña niña que siempre le ha admirado. Sufrió leucemia con ocho años, pero ya la ha superado. Y para ella conocer al tenista serbio era un auténtico sueño.

"He oído hablar mucho de ti. Me encantan tus muñequeras", le dice Novak a la pequeña.

Ella desvela su pasión por Novak y también cómo después de su enfermedad está intentando a ayudar a otros niños que la padecen: "Me encanta Djokovic, es un gran tenista y una gran persona. Ahora estoy bien y me dedico a ayudar a otros niños".