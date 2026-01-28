Ahora

En Australia

El emocionante encuentro de Novak Djokovic con una niña que ha superado una leucemia

Novak se encontró con la pequeña, que siempre le ha admirado: "Me encanta Djokovic, es un gran tenista y una gran persona".

Djokovic

Novak Djokovic ha protagonizado un precioso gesto en mitad del Open de Australia, donde ya se encuentra en las semifinales. Jugará este viernes contra Jannik Sinner, el gran favorito al título.

Pero antes de ese partido ha conocido a una pequeña niña que siempre le ha admirado. Sufrió leucemia con ocho años, pero ya la ha superado. Y para ella conocer al tenista serbio era un auténtico sueño.

"He oído hablar mucho de ti. Me encantan tus muñequeras", le dice Novak a la pequeña.

Ella desvela su pasión por Novak y también cómo después de su enfermedad está intentando a ayudar a otros niños que la padecen: "Me encanta Djokovic, es un gran tenista y una gran persona. Ahora estoy bien y me dedico a ayudar a otros niños".

Las 6 de laSexta

  1. Decenas de carreteras cortadas, vehículos atrapados y clases suspendidas: toda España, en alerta por nieve y viento
  2. Elma Saiz no aclara si presentarán el decreto de las pensiones por separado tras la derrota del ómnibus: "No se mezclan churras con merinas, es un escudo social"
  3. Ábalos renuncia a su acta de diputado: el PSOE volverá a contar con un voto fundamental en el Congreso
  4. Óscar Puente confía en reanudar el servicio de la línea de AVE Madrid-Sevilla en un plazo de unos diez días
  5. Un hombre ataca a la congresista demócrata Ilhan Omar durante un mitin en Minneapolis
  6. La declaración del hijo del asesino de Sueca: escuchó los golpes y vio a su amigo muerto en el cuarto de baño