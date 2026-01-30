Salvador Illa recibe el alta hospitalaria y seguirá su tratamiento en casa

El contexto El president de la Generalitat permanecía ingresado por una osteomielitis púbica desde el 17 de enero.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha sido dado de alta del Hospital Vall d'Hebron tras ingresar por una osteomielitis púbica el 17 de enero. Illa continuará su tratamiento en casa con el equipo de hospitalización domiciliaria, después de una evolución favorable clínica, analítica y radiológica. Durante su hospitalización, recibió tratamiento antibiótico contra el Streptococcus dysgalactiae, causante de sus síntomas de dolor intenso y movilidad limitada en las piernas. El diagnóstico se realizó mediante un pec-tac y cultivos. El doctor Manel Escobar destacó el trabajo del equipo multidisciplinar que permitió un diagnóstico rápido.

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha abandonado este viernes por la mañana el Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado por una osteomielitis púbica desde el 17 de enero, y seguirá su tratamiento en casa con el equipo de hospitalización domiciliaria.

Según ha informado el hospital en un comunicado, el presidente ha recibido el alta tras una "evolución favorable" tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico.

Illa ha compaginado los últimos días el tratamiento contra la bacteria que originó la osteomielitis púbica y la rehabilitación, y está previsto que este viernes a las 17:30 horas el equipo médico comparezca en rueda de prensa para detallar su alta.

El president ha sufrido una osteomielitis púbica provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae para la que ha recibido tratamiento antibiótico endovenoso.

Cuando se comunicó el diagnóstico, el pasado 19 de enero, el equipo médico ya estimó que el presidente catalán estaría dos semanas ingresado, para recibir dicho tratamiento y rehabilitación fisioterapéutica que le permitiese recuperar la movilidad mermada.

Pasó varios días en la UCI y sus síntomas principales eran dolor "muy intenso" y limitación de movilidad en las piernas. El director clínico de radiología y medicina nuclear, Manel Escobar, informó entonces que el diagnóstico fue posible gracias a un pec-tac y a diversos cultivos.

Illa no ha terminado el tratamiento, sino que lo seguirá en su casa con un sistema de hospitalización domiciliaria, es decir, seguirá recibiendo en su domicilio los cuidados o fármacos propios del ámbito hospitalario.

La osteomelitis púbica es una dolencia "muy poco frecuente", y el doctor celebró el trabajo de un equipo multidisciplinar que fue capaz de afinar el diagnóstico en un "tiempo récord".

