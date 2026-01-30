Ahora

Hospital Vall d'Hebron

Salvador Illa recibe el alta hospitalaria y seguirá su tratamiento en casa

El contexto El president de la Generalitat permanecía ingresado por una osteomielitis púbica desde el 17 de enero.

Imagen de archivo de Salvador IllaImagen de archivo de Salvador IllaEuropa Press
Escucha esta noticia
0:00/0:00

El presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, ha abandonado este viernes por la mañana el Hospital Vall d'Hebron, donde permanecía ingresado por una osteomielitis púbica desde el 17 de enero, y seguirá su tratamiento en casa con el equipo de hospitalización domiciliaria.

Según ha informado el hospital en un comunicado, el presidente ha recibido el alta tras una "evolución favorable" tanto desde el punto de vista clínico como analítico y radiológico.

Illa ha compaginado los últimos días el tratamiento contra la bacteria que originó la osteomielitis púbica y la rehabilitación, y está previsto que este viernes a las 17:30 horas el equipo médico comparezca en rueda de prensa para detallar su alta.

El president ha sufrido una osteomielitis púbica provocada por el microbio Streptococcus dysgalactiae para la que ha recibido tratamiento antibiótico endovenoso.

Cuando se comunicó el diagnóstico, el pasado 19 de enero, el equipo médico ya estimó que el presidente catalán estaría dos semanas ingresado, para recibir dicho tratamiento y rehabilitación fisioterapéutica que le permitiese recuperar la movilidad mermada.

Pasó varios días en la UCI y sus síntomas principales eran dolor "muy intenso" y limitación de movilidad en las piernas. El director clínico de radiología y medicina nuclear, Manel Escobar, informó entonces que el diagnóstico fue posible gracias a un pec-tac y a diversos cultivos.

Illa no ha terminado el tratamiento, sino que lo seguirá en su casa con un sistema de hospitalización domiciliaria, es decir, seguirá recibiendo en su domicilio los cuidados o fármacos propios del ámbito hospitalario.

La osteomelitis púbica es una dolencia "muy poco frecuente", y el doctor celebró el trabajo de un equipo multidisciplinar que fue capaz de afinar el diagnóstico en un "tiempo récord".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. "¡Fuera el ICE!": EEUU sale a la calle para protestar contra los crímenes de la fuerza paramilitar de Trump
  2. La Fiscalía insta a Aldama a presentar en la Audiencia Nacional las pruebas que dice tener sobre la financiación irregular del PSOE
  3. El mensaje de un superviviente del Alvia a los políticos tras el funeral de Huelva: "No se puede estar con tanta solemnidad y respeto y luego volver a la crispación"
  4. Carlos Alcaraz tira de heroica y se clasifica para su primera final del Open de Australia
  5. Preocupación por el caudal del río Guadalete a su paso por Jerez: 600 vecinos desalojados siguen sin poder regresar a sus casas
  6. Rosalía, la sorpresa del concierto por Palestina de Barcelona: "Hoy especialmente es un honor estar en este escenario"