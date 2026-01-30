Carlos Alcaraz vomita en pleno partido y Zverev estalla: "Siempre estáis protegiéndoles a Sinner y a él"

El número 1 del mundo se dirigió a su equipo en el séptimo juego del tercer set para trasladarles su malestar a causa de las altas temperaturas.

"He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo"

Las altas temperaturas que hay este viernes en Melbourne, que alcanzan los 30 grados, han pasado factura a Carlos Alcaraz en su duelo de semifinales del Open de Australia ante Alexander Zverev.

Tras haberse llevado las dos primeras mangas por 6-4 y 7-6, con 3-3 en el marcador del tercer set, el murciano se dirigió con rostro serio a su box.

"He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo", le dijo el número 1 del mundo a Samu López y a su equipo.

Ya con 4-4, le costó terminar el juego debido a los calambres y cuando requirió la entrada del fisioterapeuta, el alemán estalló contra la jueza de silla.

"Es increíble que le traten por calambres, es una mierda. Siempre estáis protegiéndoles a él y a Sinner todo el rato", exclamó Sascha. El germano se terminó llevando el tercer set en el 'tie-break'.