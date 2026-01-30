Ahora

"He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo"

Carlos Alcaraz vomita en pleno partido y Zverev estalla: "Siempre estáis protegiéndoles a Sinner y a él"

El número 1 del mundo se dirigió a su equipo en el séptimo juego del tercer set para trasladarles su malestar a causa de las altas temperaturas.

Las altas temperaturas que hay este viernes en Melbourne, que alcanzan los 30 grados, han pasado factura a Carlos Alcaraz en su duelo de semifinales del Open de Australia ante Alexander Zverev.

Tras haberse llevado las dos primeras mangas por 6-4 y 7-6, con 3-3 en el marcador del tercer set, el murciano se dirigió con rostro serio a su box.

"He vomitado, no sé si tengo que tomarme algo", le dijo el número 1 del mundo a Samu López y a su equipo.

Ya con 4-4, le costó terminar el juego debido a los calambres y cuando requirió la entrada del fisioterapeuta, el alemán estalló contra la jueza de silla.

"Es increíble que le traten por calambres, es una mierda. Siempre estáis protegiéndoles a él y a Sinner todo el rato", exclamó Sascha. El germano se terminó llevando el tercer set en el 'tie-break'.

