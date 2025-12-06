Mensaje claro de un extenista a Novak Djokovic: "Para ganarle a Alcaraz y Sinner..."

El serbio continúa siendo uno de los mejores tenista del mundo. A pesar de sus recientes lesiones, es un 'peso pesado' dentro del mundo del circuito y así lo ha querido remarcar Greg Rusedski.

El impresionante nivel que vienen mostrando Carlos Alcaraz y Jannik Sinner los últimos años ha eclipsado al resto del mundo del tenis. Una de las mayores víctimas de este duopolio es Novak Djokovic. A pesar de ello, a sus 38 años de edad y con 24 'Grand Slams' a su espalda, el serbio aún tiene hambre.

Así lo ha querido recordar el extenista Greg Rusedski: "Nunca descartaré a un gran campeón... Sigue siendo el tercer mejor jugador del mundo, aunque la clasificación no lo destaque". Así lo aseguraba el exnúmero 4 del mundo en una entrevista para 'Off Court with Greg'.

Eso sí, el subcampeón el US Open en 1997, tuvo sus dudas al respecto de si Novak podría volver a ganar uno de los títulos mayores: "Va a necesitar un poco de suerte para ganar un 'grande' a Carlos Alcaraz y Jannik Sinner". También fue claro al ser preguntado si el serbio podría vencer a sendos jugadores en tres de cinco sets seguidos: "Posiblemente no".

Aunque añade: "nunca descartará a un gran campeón. Quizá en Wimbledon, si sigue disfrutando del reto... ¿por qué no intentarlo?". Rusedski dejó claro de esta manera que Novak aún sigue con vida.