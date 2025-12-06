Toni Nadal señala las diferencias entre Alcaraz y Rafa: "Son mucho más débiles..."

El exentrenador ha querido comparar a su sobrino con Carlitos. Apunta a varias diferencias en los contextos del circuito en los que han terminado dominando cada uno.

La comparación entre Carlos Alcaraz y Rafa Nadal es un clásico del tenis mundial desde hace ya algunas temporadas. La explosión de Carlitos y sus espectaculares éxitos a una edad tan temprana le han llevado a ser equiparado con la que es una de las mejores trayectorias de la historia del deporte.

Toni Nadal, exentrenador y tío de Rafa, ha analizado la gran carrera que ya ha firmado Alcaraz en el tenis profesional. Sin embargo, ve bastantes diferencias entre el contexto en el que triunfó su sobrino y el que está triunfando Carlitos: "Todo el mundo está viendo la cantidad de cosas que está logrando, los atributos atléticos que posee son increíbles, la verdad es que tiene todo lo que necesita para tener éxito".

"Además, tiene una ventaja que los jugadores de hace unos años no tenían: sus rivales son un poco más débiles, menos comprometidos que los de hace algunos años. Tiene un gran rival que es Jannik Sinner, es verdad, uno que siempre está presente, pero los demás han caído por el camino", asegura Toni en unas declaraciones que recoge 'Punto de Break'.

El extécnico considera que Rafa, más allá de Novak Djokovic y Roger Federer, tenía oponente más duros: "Recuerdo perfectamente que en la época de Rafael, además de Novak Djokovic y Roger Federer, estaban otros grandes jugadores como Andy Murray, Juan Martín del Potro, David Ferrer o Stan Wawrinka, por citar algunos. Estos jugadores siempre estaban ahí. En el circuito actual, parece que los rivales directos nos han abandonado".