El maestro de ajedrez Magnus Carlsen elige a su tenista favorito: no es ni Alcaraz ni Sinner

El maestro de ajedrez y número uno del mundo escogió a Novak Djokovic como su tenista favorito, entre los últimos ganadores de los Grand Slams de 2025.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los tenistas del momento. Con la retirada de Roger Federer y Rafa Nadal, los dos jóvenes deportistas han recogido el testigo de las dos leyendas y están acaparando los focos con su excelente rivalidad.

Además, su éxito y estilo de juego ha provocado que miles de aficionados del tenis les escojan como sus tenistas favoritos. Sin embargo, hay un tercer tenista en discordia que, pese a no estar en su mejor momento, aún es el favorito de muchas personas e incluso personalidades del nivel de Magnus Carlsen, maestro de ajedrez.

El ajedrecista número uno del mundo, mientras realizaba una retransmisión en vivo de sus partidas de ajedrez online, fue preguntado por uno de sus seguidores acerca de qué tenista prefería entre Sinner o Alcaraz.

Para sorpresa de muchos, el noruego no se decantó por ninguno de los últimos ganadores de los Grand Slams de 2025, y afirmó ser un fan de Novak Djokovic. "¿Sinner o Alcaraz? Soy de Djokovic", contestaba el maestro de ajedrez mientras sonreía.

Djokovic lo dará todo en Australia

Los dos últimos años de Novak Djokovic han estado marcados por las lesiones, en donde el serbio no ha ganado ningún Grand Slam. En recientes declaraciones a 'Sky Sports', el tercer integrante del 'Big Three' ha asegurado estar "reconstruyendo" su cuerpo para "estar a la altura de los mejores" en 2026.

Su objetivo está claro, conseguir su 25º Grand Slam, y el Open de Australia será su primera gran prueba para cumplirlo. "Estoy intentando reconstruir la máquina para estar a la altura de los mejores", añadía Novak.