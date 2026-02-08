Mouratoglou vuelve a la carga y 'raja' de Djokovic: "No ganará su 25 Grand Slam "

El entrenador ha comentado recientemente su percepción sobre los motivos que impedirían al serbio conquistar de nuevo un 'Major'. "La falta de motivación" sería su gran obstáculo, ya que aún "cuenta con el nivel" suficiente.

Patrick Mouratoglou está generando varias polémicas en el mundo del tenis en los últimos días. Su primera controversia vino de la viral respuesta de Rafa Nadal al comentario del entrenador, que comparaba al dúo formado por Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con el 'Big 3'. Ahora, el francés ha vuelto a expresar sus sensaciones sobre Novak Djokovic y el reciente desenlace del Open de Australia.

Según Mouratoglou, el serbio es "sin duda, el mejor de todos los tiempos". No obstante, siente que algo ha cambiado en los últimos años para 'Nole' y no sería "un tema de edad o nivel de tenis". El tenista más laureado de la historia no pudo conquistar el que habría sido su Grand Slam número 25 la semana pasada, y Mouratoglou tiene su visión particular sobre el asunto.

"Djokovic no está lo suficientemente motivado para ganar el 25. Si lo hubiera estado, ya lo habría logrado", declaraba el exentrenador de Serena Williams y Grigor Dimitrov entre otros. Para el francés, Novak habría perdido la gran cualidad que le ha hecho triunfar durante las últimas décadas en el circuito, su "fortaleza mental".

"Siempre que iba a un Grand Slam, estaba listo para ganar, ahora no se espera llegar hasta el final", explicaba Patrick en sus redes sociales. Para ejemplificarlo, Mouratoglou se remontó a uno de los últimos grandes duelos entre Carlos y Novak, la final de los Juegos Olímpicos de 2024, donde "su motivación" habría sido un factor clave para llevarse el oro.

Sin embargo, para el entrenador, Djokovic aún tiene el nivel para "llegar fácilmente al menos hasta cuartos o semifinales" de cualquier Grand Slam. La falta de motivación sería el único aspecto que le estaría pasando factura al tenista en los últimos años para conseguir su ansiado grande número 25.