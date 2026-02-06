'Dardo' del capitán de Italia a Sinner tras el Open de Australia: "Aún no conoce bien..."

Filippo Volandri, capitán de la selección italiana de tenis, deja una llamativa reflexión sobre el estado físico del número dos del mundo. También habla de lo que podría haber provocado su derrota en semifinales del Open de Australia.

Jannik Sinner fue uno de los grandes derrotados del pasado Open de Australia. El transalpino, que venía de conquistar el 'major' australiano en las últimas dos ediciones, se quedó en semifinales después de sucumbir ante un fantástico Novak Djokovic.

El serbio sorprendió al número dos del mundo llevando el encuentro al quinto set y asestando ahí el golpe final. Sinner se mostró completamente cómodo en muy pocos momentos del duelo, aún así, llegó a ponerse 2-1 arriba en sets.

Sin embargo, los problemas físicos que sufrió Jannik durante una parte del torneo sembraron algunas dudas. En el partido frente a Djokovic no se le vio excesivamente 'sobrado' a nivel físico. Ese pudo ser un factor determinante en que 'Nole' terminara venciéndole.

Filippo Volandri, capitán de Italia, deja caer un disimulado 'dardo' sobre el estado de forma del número dos del mundo: "Aún no se conoce lo suficientemente bien como para poder decir: ‘Sé qué hacer porque he estado allí antes y conozco bien mi cuerpo’. Jannik también ha mejorado mucho en los últimos meses. Aún no tiene suficientes partidos como para decir: 'Ahora llegaré y gestionaré esta situación porque sé que tengo margen".

"Él sabe cuándo entrar en una especie de modo económico, y lo demostró en los últimos torneos indoor de la temporada pasada, donde su nivel de energía era muy bajo. Pero en mi opinión, todavía no se conoce muy bien a sí mismo cuando llega el cuarto o quinto set, por lo que no sabe cómo manejarse", insiste Volandri en unas declaraciones para 'SuperTennisTV'.