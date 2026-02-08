El utópico objetivo de Djokovic antes de retirarse: "Sin saber cuánto jugaré..."

El serbio, a sus 38 años de edad, ha confirmado durante la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno que el último gran objetivo de su carrera sería competir en Los Ángeles 2028.

Después de su increíble hazaña alcanzando la final del Open de Australia 2026, donde se midió con Carlos Alcaraztras superar a Jannik Sinner, Novak Djokovic ya se ha fijado el próximo reto en su carrera deportiva. A pesar de sus 38 años, el serbio ha dejado claro que aún tiene mucha fuerza para seguir al máximo nivel. Es más, tendría los próximos Juegos Olímpicos marcados en el calendario.

"Mi deseo es competir en Los Ángeles. Es cierto que queda todavía lejos y que en esta etapa de mi vida no puedo pensar en el largo plazo, pero desde luego que me encantaría", confirmaba 'Nole' para 'Corriere TV'. Lo hacía durante la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno, que se están celebrando en Milán-Cortina este mes de febrero.

Para entonces, Djokovic tendrá 41 años, aunque afirma, "su único deseo ahora es disfrutar con su familia", por encima de la competición. Pero por otro lado, aseguraba que continuará rindiendo en el circuito, aunque de manera no tan habitual: "Sigo sin estar seguro de cuánto jugaré y no sé si participar en Los Ángeles significaría jugar un torneo al año, o dos, o siete o diez o quince".

Lo que está claro es que Novak sigue dispuesto a seguir dando guerra. Vivir una última experiencia olímpica sería el último sueño de la legendaria carrera deportiva del serbio, independientemente del resultado. Toda una leyenda del tenis y del deporte a la que le gustaría despedirse del torneo que más le ha costado ganar en toda su carrera.