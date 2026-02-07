El top-10 que se "descompuso" intentando alcanzar a Alcaraz y Sinner: "Fue un estrés..."

Jack Draper ha explicado a fondo los problemas físicos que ha experimentado en los últimos meses por las "altas exigencias" que se impuso por el objetivo de plantar cara a los dominadores del circuito.

Jack Draper ya prepara su vuelta al circuito. El tenista inglés sufrió una complicada lesión ósea en su brazo izquierdo durante la Copa Davis mientras atravesaba un gran momento profesional. Desde entonces, no ha llegado a recuperarse del todo físicamente.

El ganador de Indian Wells 2025 explica ahora cuales fueron los motivos detrás de su lesión: "Mi cuerpo se descompuso, me esforzaba tanto por jugar de la manera correcta y golpear con más fuerza... y eso simplemente se convirtió en un estrés para mí".

De esta forma aclaraba que "las altas exigencias" le jugaron una mala pasada. Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, de manera indirecta, serían los 'culpables'.

"Tengo mucha hambre de llegar a donde están (Alcaraz y Sinner)... haré todo lo posible para lograrlo. Creo que soy mejor jugador ahora", declaraba para 'Press Asociation'. A sus 24 años, el número 13 del mundo se presenta así como candidato a plantar cara al dúo que domina el circuito en los últimos años.

Afirma que ha sufrido un proceso de recuperación muy duro que "no desea a ningún tenista". Sin embargo, a pesar de esta difícil etapa ha vuelto más fuerte que nunca: "He aprendido muchas cosas durante este periodo. Me han ayudado a avanzar y ser mejor jugador".

Todo un 'infierno' el que ha tenido que superar Draper, que ahora, listo para volver, tiene como objetivo plantar cara a Sinner y Alcaraz. Sin duda, uno de los candidatos para acabar con el duopolio del italiano y español.