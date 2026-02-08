La preocupación de Márquez sobre su estado físico tras los test en Sepang: "Estoy peor que..."

El piloto catalán ha confirmado una vez acabadas las pruebas realizadas en Malasia que no se encuentra aún al 100% y sigue arrastrando "molestias" desde su última lesión.

Marc Márquez sigue estando en boca de todos en las semanas previas al inicio de la temporada 2026 de MotoGP. El catalán viene de firmar la temporada más emotiva de su carrera. Se ha alzado como campeón mundial tras el 'infierno' vivido con las lesiones y por primera vez como piloto de Ducati.

Ahora, tras los test de Sepang en los que Marc se mostraba autocrítico tras unos tiempos alejados de su rendimiento habitual, ha podido aclarar la incógnita de su estado físico. Cabe recordar que el piloto de Cervera sufrió una lesión importante en septiembre, durante el Gran Premio de Indonesia, que le ha mantenido alejado de la pista durante más de tres meses.

"Me encuentro peor hoy que ayer, que esto pasa, a las 24-48 horas salen las agujetas y molestias. Pero ahora tenemos una semana y media en casa para seguir detallando y creciendo en la rehabilitación", explicaba para 'DAZN'. De esta forma confirmaba que la vuelta a la competición no pasa desapercibida ni siquiera para un heptacampeón de MotoGP, que ya tiene una próxima cita marcada en el calendario.

"Hacer el test de Tailandia, carrera en Tailandia, y luego tendremos dos semanas más para seguir evolucionando", destacaba Márquez. Con la mira ya puesta en el mundial 2026, que dará inicio el próximo 27 de febrero. Un año muy importante para Marc, en el que podría lograr su décimo campeonato mundial de motociclismo, que lo alzaría aún más en el 'hall of fame' de los deportes de motor.