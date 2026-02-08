Cientos de rescates en Andalucía, Extremadura y Castilla y León por culpa de la nieve y la lluvia de la borrasca Marta

Los detalles El paso de las tormentas por buena parte de España, con especial incidencia en Andalucía y Extremadura, ha estado marcado por rescates y ayudas de emergencia en numerosas localidades, tanto a personas como a animales.

El temporal provocado por la borrasca Marta ha afectado gravemente a varias regiones de España, especialmente Andalucía y Extremadura, generando situaciones de emergencia tanto para personas como para animales. En Cáceres, tres personas quedaron atrapadas por no llevar cadenas en su vehículo, mientras que en León, seis personas fueron rescatadas tras intentar liberar dos coches inmovilizados. En Zamora, una ambulancia quedó atascada, obligando a los agentes a trasladar a los pacientes en sillas de ruedas. En Cádiz, una lancha tuvo que acceder a una vivienda inundada, y en Huelva, 13 personas fueron desalojadas de un camping. Además, se han realizado rescates de animales en Granada y Cádiz.

El temporal que azota a media España, especialmente en Andalucía y Extremadura, con el impacto de la borrasca Marta, nos deja imágenes tan sorprendentes como las que podemos ver en este vídeo. Ayudas y rescates no solo de personas, sino también de animales, en cientos de localidades de estas regiones.

En Cáceres, por ejemplo, tres personas quedaron atrapadas por no llevar las cadenas obligatorias, teniendo que remolcar su vehículo. Lo mismo pasaba en León, donde seis personas, en este caso, fueron rescatadas después de haber intentado, por sus propios medios, liberar dos coches que habían quedado inmovilizados.

En Zamora, a una ambulancia le pasó lo mismo, obligando incluso a los agentes a llevar en sillas de ruedas a los pacientes a sus casas o a acercarles ellos mismos los medicamentos vitales a sus hogares.

La lluvia también ha hecho estragos: una lancha, en el Guadalete (Cádiz), ha tenido que acceder hasta el portal de una vivienda para trasladar a quienes viven allí. Y una vecina de Coria (Cáceres) tuvo que ser desalojada de su casa inundada en cuestión de minutos, igual que su vecino, que tuvo que volver acompañado a la suya a buscar productos de primera necesidad.

En Badajoz, otro coche quedó completamente anegado en mitad de la carretera y un hombre acabó, en Sevilla, en mitad del río desbordado y desorientado.

Al caer la noche, 13 personas fueron desalojadas de un camping en Huelva. Dos helicópteros del Ejército del Aire rastrean la zona buscando posibles afectados.

Y no solo hablamos de personas. En Granada, por ejemplo, las labores de rescate de estos animales, no han cesado. Como tampoco lo han hecho en Cádiz donde una patrulla tuvo que acceder a una vivienda en busca de sus inquilinos de cuatro patas.

