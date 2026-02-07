Dura respuesta de un exnúmero uno a Mouratoglou: "Sin Nadal, Djokovic y Federer; Alcaraz no existiría"

Andy Roddick ha explicado cómo ha influido en la actual generación y concretamente en el murciano, la carrera de las tres leyendas durante las últimas décadas.

La comparación entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner con el 'Big 3' está dando mucho que hablar en los últimos días. Las palabras de Patrick Mouratoglou y la posterior reacción de Rafa Nadal desataron el debate y aunque sin duda, ambos jóvenes tenistas van encaminados a completar dos carreras históricas en el tenis, parece temprano aún para que exista la discusión con Novak Djokovic, Roger Federer y el mallorquín.

Al menos esa es la opinión de Andy Roddick, exnúmero 1 del ranking ATP en 2003, quien afirmaba que la comparación "no debería convertirse en algo polémico". El extenista estadounidense defendía que Alcaraz "no existiría sin Federer, Nadal y Djokovic", en los que el murciano se habría fijado para convertirse en el jugador que es hoy.

"Los observó. Los absorbió. Literalmente incorporó la mecánica de saque de Novak a la suya. Cada generación se basa en la anterior. Eso es progreso. Eso es evolución", comentaba Andy Roddick en el último capítulo de 'Served Podcast'.

Estas son las sensaciones del considerado uno de los mejores sacadores de toda la historia. Roddick opina que es algo forzado aún el debate entre el dúo formado por Alcaraz y Sinner y las tres leyendas del deporte mundial que, por si fuera poco, han dejado una huella imborrable en el mundo del tenis.