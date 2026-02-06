Rafa Nadal deja a un entrenador a la altura del betún tras comparar a Alcaraz y Sinner con el 'Big Three'

Patrick Mouratoglou, exentrenador de figuras como Grigor Dimitrov o Serena Williams, ha afirmado que Sinner es mejor en todo que Djokovic menos en fortaleza mental. Rafa Nadal simplemente no daba crédito.

"Es de ser muy corto de miras"

Qué grado de barbaridad debes haber dicho para que Rafa Nadal comente en tu publicación con emoticonos de risa y, por decirlo de alguna manera, de vergüenza ajena.

Es lo que quizás debe estar pensando Patrick Mouratoglou tras su último post en Instagram en el que ha analizado lo que deparó el Open de Australia.

En resumen, el exentrenador de Grigor Dimitrov o Serena Williams afirma sin medias tintas que Sinner es mejor que el 'Big Three', al igual que Carlos Alcaraz.

Y lo asegura en base a la derrota del italiano ante Novak Djokovic en las semifinales del Gran Slam de Melbourne.

"Para esos que piensan que Djokovic venciendo a Sinner significa que el Big-3 juega mejor tenis que Alcaraz a Sinner, es de ser muy corto de miras", ha señalado.

"Primero, coges un partido y lo conviertes en una regla. Recuerda que Sinner había ganado sus cinco enfrentamientos previos. Solo un partido no hará que cambie mi opinión de lo que he visto durante los últimos 2-3 años", ha añadido.

Según Mouratoglou, Sinner es mejor en todo que Djokovic, menos en la fortaleza mental: "Jannik es más rápido, golpea la pelota más fuerte... Pero Novak tiene la mentalidad más fuerte del tenis".

Pues bien, ante tanto atrevimiento Rafa Nadal no pudo contenerse y en la misma publicación del entrenador comentó cinco emoticonos: tres de risas, uno sonrojado y otro de aparente vergüenza ajena (no querer ni mirar). Y para que el manacorí haga esto... la tienes que haber liado.