Los desgarradores gritos de Lindsey Vonn tras caerse cuando competía con al cruzado roto en los Juegos Olímpicos

La esquiadora norteamericana perdió el equilibrio en un salto al engancharse con la bandera de una puerta. Sus gritos de dolor helaron el complejo olímpico de Milán-Cortina en una imagen devastadora para el deporte.

Lindsey lo apostó todo, y perdió. La leyenda del esquí se rompió el ligamento cruzado de su rodilla hace algo más de una semana en lo que era su preparación para los que iban a ser sus últimos Juegos Olímpicos. En una muestra de valentía, orgullo y quizá algo de imprudencia, Lindsey decidió competir en su última andadura olímpica a pesar de estar sufriendo una de las lesiones más graves que se pueden tener a nivel deportivo.

El público de Milán-Cortina estaba absolutamente volcado con la posibilidad de que Vonn completara una de las mayores proezas de la historia del esquí. Ganar una medalla hubiera supuesto un hito memorable en los deportes de invierno.

Pero no pudo ser. Nada comenzar su descenso, Lindsey se quedó enganchada en la bandera de una 'puerta' y perdió el equilibrio al saltar en una curva. La caída fue terrible pero los gritos de dolor de la norteamericana no pudieron ser más desgarradores.

Completamente rota, Lindsey abandonó la pista siendo evacuada en helicóptero dejando una imagen tan trágica como histórica. Vonn llegaba a los Juegos como la número uno del campeonato del mundo y como una de las candidatas a optar a la medalla de oro.

El final de la esquiadora americana de 41 años quedará grabada como uno de los episodios más devastadores del esquí. Lindsey, en lo que eran sus últimos Juegos Olímpicos, se ha despedido dejando una imagen muy dolorosa para el mundo del deporte. Algo que, sin embargo, no afectará a la magnitud de su leyenda.