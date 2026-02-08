No es Marc Márquez: el favorito de Bagnaia para ganar el Mundial de MotoGP

El turinés sorprende dejando su apuesta sobre quién se alzará con el título en 2026. 'Pecco' no cree que Marc vaya a repetir Mundial y confía en un piloto que se ha mostrado muy fuerte en los 'test'.

Marc Márquez es el gran candidato al título de MotoGP este 2026. El favoritismo del de Cervera viene dado de la superioridad que fue capaz de mostrar durante 2025. Solo Álex Márquez fue capaz de seguirle el ritmo durante algún tramos de la temporada aunque el de Gresini terminó perdiendo la estela de sus hermano a mitad de año.

En septiembre, Marc ya era campeón. Fue entonces cuando sufrió un grave accidente en Indonesia que le obligó a pasar por quirófano por una nueva fractura en su hombro derecho. Su recuperación ha sido larga y costosa y podría pasarle factura durante el comienzo de temporada.

'Pecco' Bagnaia será uno de los que intente sacar tajada de esas dudas físicas que pueda tener Marc en las primeras carreras. El turinés ya avisó de que "hará todo lo posible" por ponerle las cosas más difíciles a su compañero de equipo. El curso pasado estuvo muy lejos de su nivel y afronta 2026 con ganas de redimirse.

Sin embargo, y para sorpresa de todos, Bagnaia no ve a Marc como el gran favorito al título. Al ser preguntado por su candidato, 'Pecco' tiene claro un nombre: "Álex Márquez no es una sorpresa, pero es el que más ha marcado la diferencia".

En declaraciones para 'Dazn', el italiano avisa con el rendimiento que podría dar Álex y sus probables aspiraciones al título desde un equipo no oficial. El de Gresini ha generado la sensación de poder dar la campanada después de haber sido uno de los más rápidos en los test de Sepang.