El tenista que carga contra los que comparan a Alcaraz con el 'Big 3': "Es rídiculo..."

Carlos Alcaraz consigue su victoria 100 y supera la marca de Federer, Nadal y Djokovic a su edad

Greg Rusedski, exnúmero 4 del mundo, critica duramente las últimas declaraciones de algunas personalidades del tenis que ya sitúan el juego del murciano a la altura del de Federer, Nadal y Djokovic.

La victoria de Carlos Alcaraz en el Open de Australia ha desatado un debate de dimensiones globales en el mundo del tenis. En concreto, fue Patrick Mouratoglou, exentrenador de mitos como Serena Williams o Dimitrov, quien aseguró que tanto el murciano como Sinner tenían más nivel que el 'Big3' por su ritmo de juego.

Muchas personalidades importantes del mundo del tenis no han dudado en responder al técnico francés. Greg Rusedski, exnúmero cuatro del mundo, ha sido uno de ellos. El canadiense directamente no entiende la comparación y la tacha de ridícula a la hora de valorar los títulos de Nadal, Federer y Djokovic con los de Alcaraz.

"En mi opinión, es ridículo. Ha ganado siete Grand Slams, está en camino, pero tiene que trabajar todavía para llegar a 20 o más. Djokovic tiene 24, Nadal 22 y Federer 20. Hay una distancia muy grande. Tendría que ganar todos los Grand Slams este año para llegar a 10", reconoce Greg en declaraciones en el podcast 'Off Court Cuts'.

El canadiense reconoce que aún es demasiado pronto para incluso plantear el debate: "Aún llegando a los 10 Grand Slams este año, todavía tendría que estar dos años y medio ganando todos para llegar a 20, por lo que es un poco prematuro meterle en el debate del GOAT ya mismo. Te tienes que definir por algo. Números, longevidad, la era en la que jugaste... Mira la historia de Novak. Por eso le considero el mejor de todos los tiempos".

El ya memorable inicio de carrera de Carlitos está planteando ya grandes dudas en la opinión y las predicciones del mundo del tenis. El de El Palmar solo tiene 22 años y ya cuenta con siete 'Grand Slams'. Su trayectoria parece destinada a alcanzar al legendario 'Big3', aunque, como bien dice Rusedski, la distancia aún es muy "grande".