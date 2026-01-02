El llamativo mensaje de Corretja a Carlos Alcaraz y Sinner: "Se van dando cuenta..."

El extenista español ha comentado la situación actual en el circuito ATP y el amplio dominio que ambos tenistas están ejerciendo ante sus competidores.

Está claro que la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner está llamada a dominar el mundo del tenis en esta generación. Ambos son jóvenes y llevan años demostrando su gran nivel, prueba de ello es el reparto de los últimos 8 'Grand Slam' únicamente entre ellos dos. Ya han establecido una 'dictadura' total en el circuito ATP que solo Rafa Nadal y Novak Djokovic han conseguido batir desde la explosión de los jóvenes de 22 y 24 años.

Sobre esta situación ha hablado recientemente Alex Corretja, un extenista que logró el número dos del mundo en el ranking ATP en 1999. "Sinner y Alcaraz juegan a un nivel muy alto, a un nivel de velocidad muy potente y sobre todo a una intensidad muy difícil de seguir. Le pegan a la pelota muy fuerte y cometen pocos errores", afirmaba para 'Eurosport'.

También ha comentado la mejoría del murciano en algunos aspectos de su juego: "Este ha sido uno de los equilibrios más grandes que ha encontrado Alcaraz en 2025, ha dejado de cometer tantos errores no forzados". Sobre el estilo de juego del italiano también ha tenido unas palabras.

"Sinner siempre pone un ritmo altísimo, la máxima marcha, juega siempre al 100% y Carlos ha entendido que tiene que jugar a ese nivel pero también variar", reconocía el ahora comentarista español.

Aprovechó para comentar cómo ambos se apoyan en el otro para progresar, creando una dinámica sana: "Entre los dos se van dando cuenta de qué tienen que mejorar, Carlos tiene la creatividad pero sabe que sin la consistencia no puede ganar y por otro lado tienes la consistencia de Sinner pero que si no incorpora cosas nuevas le va a costar y eso es una rivalidad muy buena para el tenis".

Para cerrar, destacó que la aparición de un tercero en discordia sería alentador para ambos y para la competición: "No hay dudas de que también va a ser positivo que salgan jugadores que les hagan daño".