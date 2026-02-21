El gesto de un aficionado que le sacó una sonrisa a Alcaraz en plena final en Doha: "Carlos, dos opciones..."

El murciano dejó escapar una agradable mueca durante lo que se supone que es un momento tenso de concentración. Un aficionado fue el responsable de que Carlitos dejara un momento entrañable en pista.

Carlos Alcaraz suma un nuevo título este 2026. Ya son dos de dos en trofeos y doce victorias en doce duelos. El murciano ha pasado por encima de Arthur Fils en la final del ATP 500 de Doha. El duelo entre ambos no ha superado la hora. Han bastado cincuenta minutos para que Alcarazcertificara su superioridad.

6-2 y 6-1 ha sido el resultado final de un encuentro que ha dejado varios momentos destacado. El primero, un enfado tremendo de Fils que ha terminado con la raqueta del francés complemente destrozada. Sus errores y la superioridad de Alcaraz han terminado sacándole de quicio.

El segundo momento, algo más agradable, ha sido la reacción de Carlitos tras ver en pantalla el mensaje que le mandaba uno de los aficionados presentes en la pista central de Doha. "Carlitos tienes dos opciones: 1. Por favor, adóptame. 2. Firma aquí", ponía en el simpático cartel. Alcaraz no ha sido capaz de contener la sonrisa ante semejante gesto dejando un momento entrañable en una situación de mucha concentración.