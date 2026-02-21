Trump no se conforma con el 10%: el republicano tira de enfado y sube los aranceles mundiales a un 15%

Los detalles El presidente de Estados Unidos ha afirmado que, tras una revisión de la decisión emitida por el Tribunal Supremo, puede subir los gravámenes a un 15% "totalmente permitido y legalmente comprobado".

Donald Trump ha reaccionado con descontento tras la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de declarar ilegales sus aranceles, calificando al Gobierno de excederse en sus poderes de emergencia. A pesar de que la mayoría de los jueces son conservadores, Trump criticó la decisión y anunció, a través de Truth Social, que aumentará los aranceles mundiales al 15%.

A Donald Trump no le gusta que le lleven la contraria. Lo ha dejado claro en varias ocasiones y este sábado solo es un nuevo capítulo después de que haya anunciado que sube los aranceles mundiales al 15% tras la decisión emitida este viernes por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos de calificar de ilegales sus gravámenes.

Para el tribunal, el Gobierno estadounidense se extralimitó en los poderes de emergencia invocados por el republicano para imponer gravámenes a los socios comerciales del país norteamericano: "La Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) no autoriza al presidente a imponer aranceles".

Nada más conocer la decisión, Trump cargó contra los jueces, pese a que la mayoría de ellos son conservadores. Y, este sábado, ha utilizado su cuenta de Truth Social para volver a lanzar un ataque contra ellos y, de paso, anunciar que subirá los aranceles mundiales al 15%.

"Con base en una revisión exhaustiva, detallada y completa de la ridícula, mal redactada y extraordinariamente antiamericana decisión sobre aranceles emitida ayer por la Corte Suprema de los Estados Unidos, tras muchos meses de reflexión, les ruego que esta declaración sirva para indicar que yo, como Presidente de los Estados Unidos de América, aumentaré, con efecto inmediato, el arancel mundial del 10% impuesto a países que, muchos de ellos, han estado estafando a EEUU durante décadas, sin represalias (¡hasta mi llegada!), al nivel totalmente permitido y legalmente comprobado del 15%", ha publicado.

Un "efecto inmediato" que no será tan así ya que, como él mismo ha detallado, su administración "determinará y emitirá los nuevos aranceles legalmente permisibles" durante los próximos meses, unos que, a su vista, continuarán con su "extraordinario proceso" de hacer a Estados Unidos grande de nuevo.

