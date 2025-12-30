De Miñaur dispuesto a "asumir riesgos" para pelear contra Sinner y Alcaraz: "No queda otra opción"

El tenista australiano afronta la United Cup 2026 como un paso más para mejorar y reducir la distancia con los dos mejores tenistas del mundo, a los cuales desea batir.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner son los dos mejores tenistas del mundo. Entre los dos se han repartido los últimos ocho Grand Slams de los últimos dos años, demostrando su amplia superioridad sobre el resto de tenistas, lo cual les coloca como los rivales a batir.

A diferencia de otras épocas como la de Rafa Nadal, Roger Federer y Novak Djokovic, donde la superioridad estaba más repartida y los torneos estaban más disputados, actualmente Alcaraz y Sinner no han encontrado un rival que les apriete.

Entre los candidatos a formar el nuevo 'Big Three' con el español y el italiano han destacado varios nombres como el de Alexander Zverev, Casper Ruud, Jack Draper o Alex de Miñaur. Siendo este último quien ha advertido a los dos de que está preparado para "acortar distancias" con ellos.

"Es algo que todos estamos intentando conseguir; no queda otra opción que mejorar. Al final, hay que acortar distancias. He jugado partidos muy igualados los últimos dos años contra ambos, y sientes que te estás acercando", ha declarado el australiano en declaraciones recogidas por Tennis Australia durante la rueda de prensa de la United Cup 2026.

"Hay que trabajar en el juego, encontrar nuevas armas; para mí, se trata de encontrar diferentes maneras de hacerles daño a estos jugadores, así que estoy preparado para asumir más riesgos y ser un poco más disruptivo", añade el número siete del mundo, que busca hacer lo posible por pelear títulos como el Open de Australia con Carlitos y Sinner.

El australiano ya sabe lo que es enfrentarse a Sinner y Alcaraz. De Miñaur disputó varios Masters 1000 (Rotterdam y Toronto) contra ambos en 2024 y 2025, sucumbiendo ante los dos en la final. Pese a los resultados negativos, el tenista continúa entrenando para reducir la distancia e intentar conseguir su primera victoria ante los dos.