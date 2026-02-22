La izquierda se rearma para dar 'un paso al frente' apelando a la unión y al optimismo: "Estamos con el ánimo muy alto"

¿Qué está pasando? Las formaciones y los líderes progresistas buscan un nuevo camino ante el avance de la ultraderecha. La principal premisa, la de la unidad. "Pelearnos entre primos no nos lleva lejos", dice Rita Maestre.

En el Círculo de Bellas Artes, partidos como Sumar, Más Madrid e Izquierda Unida se unieron bajo la consigna "Un paso al frente" para enfrentar el avance de la derecha y ultraderecha en España. A pesar de la ausencia de Yolanda Díaz, figuras como Rita Maestre y Gabriel Rufián destacaron la necesidad de unidad entre las formaciones progresistas. En el evento, se enfatizó la importancia de un proyecto político sólido que aglutine a movimientos y sindicatos. Mientras la izquierda busca reformularse, el PP critica a Rufián, acusándolo de buscar protagonismo. La izquierda persigue la unidad y el optimismo para enfrentar futuros desafíos electorales.

'Un paso al frente'. Es lo que se podía leer en la pancarta del Círculo de Bellas Artes. Lo que se podía observar en el acto de partidos como Sumar, como Más Madrid o Izquierda Unida. De los Comunes. De varias formaciones progresistas que ya han dicho 'sí'. Que ya han confirmado que van juntas. Que se van a unir. Que han decidido caminar juntas un sendero electoral que, visto lo visto en las elecciones de Extremadura y Aragón, se escora hacia la derecha y la ultraderecha.

Que se escora hacia el PP y hacia Vox. Que avisa de un cambio. Que vaticina una nueva dirección para un país gobernado por la izquierda desde la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy. Desde 2018, en siete años que ha pasado de todo menos un holocausto zombi. En esa situación, en esa tesitura, los partidos progresistas quieren unirse. Quieren dejar atrás las fracturas. Quieren pasar del pesimismo.

Porque se ha visto en los recientes comicios. Porque en ellos ha habido multitud de formaciones de izquierdas separadas por siglas y por nombres. Ante ellos, PP y Vox. Ante todos, Feijóo y Abascal. Un Abascal líder de una ultraderecha que coge carrera entre la juventud de España. Entre los hombres jóvenes de España. Ante esta situación, la izquierda quiere dar ese 'paso al frente' que se vio en Madrid.

Quiere relanzarse. Quiere buscar ese camino con el que dar batalla a Vox. Lo ha mostrado en una semana con dos citas clave. Con Gabriel Rufián uniendo su voz a la de Emilio Delgado, de Más Madrid, en un intento del portavoz de ERC en el Congreso de unir a las voces progresistas de España. Con Más Madrid, Sumar e IU superando las expectativas de asistencia en el Círculo de Bellas Artes.

En el acto, rostros conocidos y representativos de la izquierda actual. La voz cantante, con Rita Maestre, Lara Hernández, Antonio Maíllo y Mónica García. La gran ausente, Yolanda Díaz. Sin ella, sin el nombre clave en Sumar, han mandado un mensaje claro: "No estamos de capa caída. Estamos con el ánimo muy alto".

"Bienvenidos todos los liderazgos"

Así lo ha afirmado Rita Maestre. Así lo ha expresado la portavoz municipal de Más Madrid que ha abierto la mano a la unión en el discurso que abría el evento: "Pelearnos entre primos no nos lleva lejos. Bienvenidos los debates. Bienvenidas las voces. Bienvenidos todos los liderazgos".

Y es que han dejado a un lado el derrotismo, las encuestas y las últimas elecciones en España: "Hay tantos titulares de la derechización de los hombres jóvenes que uno no sabe si lee el periódico o una nota de prensa de la propia derecha. Hay cierta pulsión de muerte. Pero tengo una cosa clara, y es que ni las personas migrantes, ni el colectivo LGTBI, ni las mujeres ni las mayorías trabajadoras viven mejor con la derecha".

Así ha hablado. Recordando quiénes son y qué es lo que hacen: "Somos las personas que pelean desde los Gobiernos. Somos Yolanda Díaz. Somos Mónica García. Somos Antonio Maíllo. Somos Ernest Urtasun y Ada Colau".

Porque ha sido el eje central de todo. Porque es lo que la izquierda busca. Busca unión. Busca dejar atrás la pesadumbre y los ojos cansados de un camino en el que ha habido un gran desgaste. En Sumar, especialmente notable viendo cómo fue todo en 2023 y cómo está yendo y podría ir. Lara Hernández, en ese sentido, ha hablado de que se les exige "muy poco miedo y mucha valentía" y ha sido clara: "El proyecto va a responder".

"No es momento de resignación. No hay nada más reaccionario que decir que nada se puede hacer. Hemos venido a decir que venimos a crear un futuro sólido. Hemos de cambiar nosotros y nosotras. Hemos de cambiar si queremos que todo cambie", ha insistido.

La vía de la unión, de nuevo puesta en valor por Ernest Urtasun, quien dio las gracias a Gabriel Rufián dejando, eso sí, un mensaje: "Las elecciones no se ganan solo con sociología electoral. Se ganan con un proyecto político ganador".

"Queremos un proyecto que cuente con la mayoría social y que aglutine a movimientos y a sindicatos. Agradecerle a Gabriel abrir el debate y decirle que nos haremos cargo. Aquí no sobra nadie, no se cerrará la puerta a los que quieran participar del proyecto. Somos plurales y nos enorgullece la pluralidad", ha afirmado.

"Programa, programa y programa"

Porque todo ha girado en torno a la unión. En una que pide el portavoz de ERC ante el avance de la ultraderecha. Una a la que alude de manera constante y por la que urge a la izquierda haciendo referencia a Julio Anguita: "Lo decía el maestro. Programa, programa y programa".

Así habló en el acto junto a Emilio Delgado, de Más Madrid, donde propuso determinar "tres o cuatro puntos programáticos comunes que se presenten como ciencia y orden provincia a provincia": "Cada uno en su casa y antifascismo, el derecho a la autodeterminación y dignificación de las condiciones de vida en la de todos".

"Tenemos mucho más que nos une que lo que nos separa", insistió Rufián, en unas palabras que han recogido también en Valencia. Porque Joan Baldoví, síndic de Compromís, ha respondido al de ERC: "Es el momento de hablar sosegadamente".

"Somos el ejemplo de que podemos llegar a acuerdos. Lo hemos demostrado. Somos tres partidos en uno y hemos demostrado que cumplimos", ha afirmado.

El PP, al ataque

Con la izquierda buscando ese proceso de reformulación, el PP ha centrado sus ataques en Rufián. "Se cree que es la última Coca-Cola en el desierto", dice Bendodo. Algunos, como Alfonso Serrano, llama "friki" al de ERC: "Un catalán independentista se ha convertido en el referente de la izquierda madrileña".

El sentir de la derecha es que Rufián aprovecha todo esto para que crezca su popularidad. En Cataluña, en Barcelona, algunos lo sienten igual: "Creo que Gabriel Rufián se está buscando una salida personal más que un proyecto para las izquierdas"

Algunos catalanes no terminan de entender esta postura del portavoz de ERC porque "entra en una contradicción consigo mismo".

De momento, la izquierda sigue tratando de hallar su camino. Uno que quieren recorrer, que dicen querer recorrer, desde la unidad. Desde la unión. Desde el optimismo, dejando atrás esa negatividad que parece acompañar a las formaciones progresistas de un tiempo a esta parte. Las urnas, al final, serán las que dicten sentencia.

