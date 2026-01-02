¿Cuándo vuelve a jugar Carlos Alcaraz? Este es su calendario para arrancar 2026

La vuelta del número uno está más cerca que nunca. El tenista murciano se entrena en El Palmar a la espera de un primer partido de exhibición ante Jannik Sinner previo al Open de Australia.

El inicio del nuevo año significa el regreso más esperado en el mundo del tenis. En apenas unos pocos días, Carlos Alcaraz regresará a la pista y lo hará en un partido de exhibición celebrado en Incheon, Corea del Sur, ante su mayor rival, Jannik Sinner.

Será el próximo 10 de enero, hasta entonces, el número uno del ranking ATP continuará entrenando en El Palmar bajo las órdenes de Samuel López, su nuevo entrenador, tras la sonada ruptura con Juan Carlos Ferrero. Un partido amistoso que tendrá más miga que nunca ya que el murciano buscará revancha tras la victoria del italiano en la final de las ATP Finals 2025.

Pocos días más tarde, tendrá lugar el debut del español en el primer 'Grand Slam' de 2026. En Melbourne, Alcaraz irá en busca del único grande que echa en falta en su palmarés, el Australian Open. Un torneo de superficie dura, una pista rápida en la que, a priori, Sinner se postula como el favorito.

De ganarlo, Carlos entraría en el selecto grupo de tan solo ocho jugadores que han logrado conquistar los cuatro grandes (Roger Federer, Novak Djokovic, Andre Agassi...), sería su séptimo 'Grand Slam'. No solo esto, se convertiría en el tenista más joven en lograr este hito, a sus 22 años. Rafa Nadal lo logró a los 24.

De febrero en adelante, disputará el ATP 500 de Rotterdam y los Masters 1000 de Indian Wells y Miami. Estas son las principales citas que se avistan en el horizonte para Carlos Alcaraz, que en 2026 afrontará por primera vez en su carrera una temporada sin Ferrero, un nuevo reto para el campeón español que, sin duda, estará a la altura de las expectativas.