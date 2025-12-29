La promesa del tenis mundial que sigue la filosofía de Nadal: "Rafa siempre decía..."

Mirra Andreeva, número siete del mundo, tiene muy clara la estrategia a seguir en su andadura hacia conseguir 'Grand Slam'. La joven rusa se fija en Rafa y su filosfía como ejemplo para triunfar en el tenis profesional.

Hace ya más de un año que Rafa Nadal puso fin a una de las mejores carreras de la historia del deporte. El manacorí se despidió jugando con España en las Finales de la Copa Davis. Meses después de su adiós, Rafa sigue formando parte de la actualidad del tenis, o bien por sus declaraciones o bien por tenistas que hablan de él (son varios).

Nadal siempre será parte del tenis. Ha sido tal su influencia hacia el deporte de raqueta que es el ejemplo a seguir para cualquier jugador que quiera hacerse un hueco en el tenis de élite. Es el caso de la joven rusa, Mirra Andreeva.

Esta tenista nacida en la ciudad de Krasnoyarsk tiene tan solo 18 años y ya forma parte del top-10 mundial del circuito femenino. Fue medalla de plata en los últimos Juegos Olímpicos de París en la modalidad de dobles y su entrenadora es nada más y nada menos que la española Conchita Martínez.

Andreeva ha sorprendido dejando unas declaraciones muy llamativas sobre su filosofía. La tenista rusa avanza en su camino por la élite del tenis siguiendo la filosofía de Nadal: "Como cualquier otro jugador, quiero ganar varios Grand Slam, pero honestamente, lo que quiero es seguir siendo yo misma, ser también una jugadora a la que recuerden por ser llamativa en la pista, por hacer lo que quería en la cancha, por ser interesante".

"Y ser siempre humilde, como decía Rafa (Nadal). Espero poder ser alguien que merezca ser recordada en el circuito", confiesa Mira en unas declaraciones para 'sntv'.