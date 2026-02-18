Ahora

Balboa, después de que Prestianni negara el insulto racista a Vinicius: "Se tapa la boca a conciencia…"

El tertuliano de 'El Chiringuito' argumentó que sí hubo insulto racista a Vinicius: "Yo creo que se lo ha dicho. En el campo es donde se ha visto".

El partido entre el Benfica y el Real Madrid se paró durante más de diez minutos después de que Vinicius acusara a Prestianni de un insulto racista que él negó en todo momento. Incluso en un comunicado posterior en sus redes sociales. Pero en 'El Chiringuito' no le creyeron.

Javi Balboa estaba convencido de que sí hubo insulto racista: "En cuanto alguien dice algo despectivo en cuanto a mi color, yo salto, yo reacciono. Cuando él se tapa y dice eso, es muy difícil que Vinicius se equivoque".

Así explicó lo ocurrido: "A mí me dicen negro de mierda, entonces es cuando salto. Entonces cuidado. Si me dices mono... él se tapa la boca a conciencia de lo que va a decir. Y él no reacciona".

"Él (Prestianni) se ha quedado como 'la he liado'. Yo creo que se lo ha dicho. En el campo es donde se ha visto", sentencia Balboa.

