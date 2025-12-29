Djokovic revela su increíble objetivo antes de retirarse: "Es la estrella que me guía"

El serbio tiene entre ceja y ceja un acontecimiento en el que quiere participar sí o sí. Por increíble que parezca, 'Nole' pretende, según sus aspiraciones, seguir jugando como mínimo varios años más.

Novak Djokovic no tiene ninguna intención de dejar el tenis en un futuro próximo. Al menos esa es la sensación que da el número cuatro del mundo cuando habla de sus futuros objetivos como tenista. Lejos de centrarse en la presente temporada, 'Nole' pretende ser parte de un evento para el que aún quedan tres años.

Se trata nada más y nada menos que los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Por increíble que parezca, Novak quiere jugarlos a pesar de que en ese momento tendrá 41 años: "Jugaré en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Estos Juegos son la estrella que me guía. No hay límites. Me encanta competir y mientras me sienta bien, mientras mi cuerpo lo aguante todo, mientras juegue a un alto nivel, ¿por qué no?".

El serbio le puso el broche a una de las mejores trayectorias de la historia del tenis derrotando a Alcaraz en la final de los Juegos de París hace ya más de un año. Se hablaba de que era la última oportunidad de conseguir el último gran torneo que le faltaba por ganar a Djokovic en su carrera.

Novak desplegó un nivel de tenis espectacular ante un Carlitos que poco pudo hacer. Todo apunta a que esa final le ha dejado tan buen recuerdo a 'Nole' que no se quiere perder la próxima cita olímpica que será dentro de dos años y medio.

Son tiempos en los que se puede imaginar que Djokovic ya esté retirado, sobre todo después de algunas declaraciones esta pasada temporada en las que el serbio ha insinuado que podrían ser sus últimas participaciones en algunos torneos. Es cierto que si hay alguien que puede hacerlo es él pero su cuerpo será el que termine dictando sentencia.

"La longevidad no se trata solo del deporte, sino de cómo mantienes tu cuerpo, tu mente, tu energía y tu tiempo. Billie Jean King dijo una vez: ‘La presión es un privilegio’. Siempre quise estar a la altura del mundo. Por eso agradezco seguir aquí", confiesa Djokovic en unas declaraciones para el 'World Sport Summit'.