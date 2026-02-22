Al menos cinco detenidos y cargas policiales en una concentración de 'therian' en Barcelona

Los detalles En esta reunión no se ha encontrado ni rastro de ladridos o aullidos y es que era difícil distinguir entre quienes eran verdaderos humanos que se identifican como animales y quienes se hacían pasar por ello para burlarse.

Unas 3.000 personas han acudido a una concentración de 'therian' en Barcelona en una jornada que ha dejado dejado cinco detenidos y cargas policiales. Los asistentes se han propinado puñetazos, manotazos y empujones durante esta reunión, que ha dejado imágenes de lo más impactantes.

Eso sí, ni rastro de ladridos o aullidos y es que en esa concentración era difícil distinguir entre quienes eran verdaderos 'therian' y quienes se hacían pasar por ello para burlarse.

Asimismo, algunos de los presentes han llegado a lanzar pienso, algo que ha aumentado las tensiones entre los asistentes. Por este motivo, agentes de la Guardia Urbana y Mossos d'Esquadra han intervenido para reducirles, separarles y disolver finalmente la concentración.

Estas reuniones se han convertido en todo un fenómeno en redes sociales, donde se convocan. En las últimas semanas, varias ciudades españolas han sido escenario de ellas: Bilbao, Zaragoza, Pamplona o A Coruña han sido algunas de las zonas en las que cientos de jóvenes y curiosos se han citado en parques y plazas solo para encontrarse con que los convocados no aparecen, dejando un rastro de confusión, expectativas y, en muchos casos, caos.

Estos lugares se han llenado de ciudadanos y medios que esperaban encontrar respuestas hacia sus preguntas sobre los 'therian', qué son, por qué se identifican como animales... Sin embargo, todo queda en una ilusión que no llega a ser recompensada, en masificaciones de gente corriendo, gritos e indignación.

