El 'pero' que le pone Rafa Nadal a la rivalidad entre Carlos Alcaraz y Sinner

El extenista balear considera que al murciano y al italiano les falta 'un Djokovic', es decir, "alguien que les apriete un poquito".

"A lo mejor faltan Zverev o Medvedev"

De cara a la temporada 2026, salvo sorpresa, todo apunta a que Carlos Alcaraz y JannikSinner seguirán dominando el circuito y repartiéndose los grandes títulos.

Sobre la rivalidad entre el murciano y el italiano habló Rafa Nadal en 'Ser', donde apuntó al 'problema' al que ambos se enfrentan.

Y es que, como a él le ocurrió con Roger Federer, ambos necesitan 'un Djokovic': "Falta alguien que les apriete un poquito".

"Sería bueno también para ellos sentir que necesitan jugar bien para llegar a las finales", señaló el manacorí.

Según Rafa, ambos suelen ganar incluso a medio gas: "Desde fuera, los que lo vemos, se puede ver que aunque jueguen mal pueden seguir ganando".

De hecho, Nadal pone nombre a los jugadores que deberían dar un paso adelante: "A lo mejor faltan Zverev o Medvedev".