De ser acusado de abusos sexuales a una menor a su detención por vínculos con Epstein: la caída del expríncipe Andrés

El contexto En 2011, el hermano de Carlos III fue nombrado 'enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión'. La Policía sospecha que fue en esos viajes en los que reveló información confidencial al pederasta.

La última imagen del expríncipe Andrés, tras ser liberado después de 11 horas detenido, ha capturado la atención mundial. Fue arrestado por "sospechas de mala conducta en un cargo público", vinculadas a su pasado como 'enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión' entre 2001 y 2011. La policía sospecha que compartió información confidencial con Jeffrey Epstein, a quien conoció a través de Ghislaine Maxwell. En 2021, Virginia Giuffre lo denunció por abusos sexuales, lo que llevó a la retirada de sus títulos por Buckingham Palace en 2022. Finalmente, Carlos III lo apartó de la familia real.

La última fotografía que tenemos del expríncipe Andrés es el momento de su puesta en libertad tras 11 horas detenido, una imagen que ha dado la vuelta al mundo y que, sin duda, ya es historia. El exmonarca fue arrestado "sospechas de mala conducta en un cargo público". Sin embargo, para entender esto, tenemos que remontarnos unos años atrás.

Entre 2001 y 2011, el hermano de Carlos III fue 'enviado especial del Reino Unido para el comercio y la inversión' y es en esos viajes oficiales donde la Policía sospecha que reveló información confidencial del país al pederasta Jeffrey Epstein, a quien conoció años antes gracias a Ghislaine Maxwell.

Además, ese mismo año, una joven Virginia Giuffre afirmó en una corte de Florida haber mantenido relaciones sexuales con el exmonarca cuando ella era menor de edad. En ese momento, Andrés lo negó, al igual que su estrecha relación con Epstein.

Sin embargo, su implicación en la trama no solo le afectó a él, sino también a su exmujer Sarah Ferguson, quien habría recibido dinero de Epstein durante 15 años.

Unos años más tarde, en 2021, Virginia Giuffre denunció formalmente al expríncipe por abusos sexuales y un año después, en 2022, Buckingham Palace le retiró todos los títulos militares y patronazgos para que pudiera ser juzgado por el caso Guiffre. Ella acabó suicidándose en 2025 a los 41 años.

La publicación masiva de imágenes y vídeos del caso Epstein, donde hemos visto al hijo favorito de la reina Isabel II con comportamientos inapropiados, hizo que finalmente Carlos III lo apartase de la familia y lo despojase de su título de príncipe, pasando a ser simplemente Andrés Mountbatten Windsor.

