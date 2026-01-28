Enfado morrocotudo de Djokovic cuando le preguntan por Carlos Alcaraz y Sinner: "Me parece irrespetuoso"

Enfado morrocotudo de Djokovic cuando le preguntan por Carlos Alcaraz y Sinner

Al jugador más laureado de la historia del tenis no le ha gustado que le pregunten si está "persiguiendo" a Carlos y a Jannik como ya hizo con Rafa Nadal y Federer.

Tras pasar a semifinales del Open de Australia después de la retirada de Lorenzo Musetti cuando ganaba 2-0 a Djokovic, Novak ha protagonizado un tenso momento en rueda de prensa.

Todo a surgido a raíz de la siguiente pregunta: "Al principio de tu carrera, perseguías a Roger y Rafa por los títulos… y ahora, en la recta final de tu carrera, persigues a Jannik y Carlos".

"¿Estoy persiguiendo a Jannik y Carlos? ¿En qué sentido?", ha interrumpido el balcánico. "En términos de ganar títulos de Grand Slam ahora mismo...", ha matizado el periodista.

'Nole' seguía interviniendo sin haber finalizado la pregunta: "¿Entonces siempre soy el perseguidor y nunca me persiguen?".

"No, mientras tanto has ganado 24 Grand Slams", matizaba el periodista, que se encontraba con el sarcasmo de Djokovic: "Gracias, vale la pena decirlo a veces, ¿no?".

Seguidamente, el ganador de 24 Grand Slams se ha puesto serio: "Me parece un poco irrespetuoso que se pierda lo que sucedió entre cuando empecé a 'perseguir', como dices, a Rafa y Roger... y ahora que estoy persiguiendo a Carlos y Jannik. Probablemente haya un período de unos 15 años entre ambos en los que dominé los Grand Slams".

"Creo que es importante ponerlo en perspectiva. Para ser honesto, no siento que esté persiguiendo. Roger y Rafa siempre serán mis mayores rivales. Tengo un enorme respeto por lo que están haciendo Jannik y Carlos y seguirán haciéndolo durante los próximos 10, 15 o 20 años", ha añadido el tenista más laureado de la historia, que afirma no estar "persiguiendo" a nadie y solo está centrado en crear su "propia historia".