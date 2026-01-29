Un exnúmero uno se rinde ante la "deportividad" de Carlos Alcaraz en Australia

Mats Wilander, ganador de siete Grand Slams, ha destacado la "suerte de tener a Carlitos como número uno del mundo" y ha señalado que deberá meter una "marcha más" frente a Alexander Zverev.

La victoria de Carlos Alcaraz frente a Álex de Miñaur supone el pase del murciano a las semifinales del Open de Australia por primera vez. Tras su triunfo en la Rod Laver Arena, el español se verá las caras con Alexander Zverev, número 3 del circuito ATP, donde buscará llegar a la final del major.

Sobre el éxito de Alcaraz en Melbourne, ha hablado Mats Wilander, exnúmero uno del mundo y ganador de siete Grand Slams. "Debería haber llegado a más semifinales del Open de Australia", confesaba el extenista sueco, tras ver el rendimiento de Carlitos en el torneo.

Además de admirar el juego de Carlos, Wilander ha resaltado la "deportividad" del de El Palmar tras su entrevista a pie de pista con Jim Courier. "Su deportividad es increíble, es un gran embajador de nuestro deporte. Su sonrisa vale un millón de dólares", afirmaba el sueco.

"Carlos Alcaraz es muy bueno para nuestro deporte. Es increíble que lo tengamos después del Big 3. De repente, tenemos la suerte de tener a Carlitos como número uno del mundo", añadía Mats, recalcando lo que supone la figura de Alcaraz en el circuito de la ATP.

Alcaraz "tiene muchas marchas"

Sobre su próximo enfrentamiento contra Zverev, Wilander ha señalado que Carlos seguramente "pasará a la cuarta marcha", e incluso "tendrá que pasar a la quinta y la sexta" debido al intenso saque del teutón. "Es un paso adelante contra Zverev, ya que saca mucho mejor que De Miñaur y va a ser difícil devolver ese saque. Pero tiene muchas marchas", apunta Wilander.

Por último, la leyenda sueca del tenis ha destacado que su partido contra Zverev no tendrá nada que ver con los enfrentamientos pasados frente a Novak Djokovic o Jannik Sinner: "La cuestión es que, con él, no es lo mismo que con Novak Djokovic o Jannik Sinner, que no bajan a primera o segunda marcha. Pero Carlos a veces baja a primera o segunda y aun así se sale con la suya".