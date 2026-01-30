Sorteo de los playoffs de la Champions League: Real Madrid - Benfica y Atlético - Brujas

Tanto el conjunto de Álvaro Arbeloa como el de Diego Pablo Simeone disputarán la vuelta en casa con el aliciente de la vuelta de Mourinho al Bernabéu.

Ida, el 17 y 18 de febrero; vuelta, el 24 y 25 de febrero

La Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) ha acogido este viernes el sorteo de los playoffs de la Champions League 2025/26 con el Real Madrid y el Atlético como representantes españoles tras la clasificación directa del FC Barcelona y las eliminaciones de Athletic Club de Bilbao y Villarreal.

Al no estar dentro del 'top 8' de la liguilla, los de Arbeloa y los Simeone deberán pasar previamente por la repesca de dieciseisavos, siendo la ida el 17 y 18 de febrero y la vuelta la semana siguiente, el 24 y 25 de febrero.

Ambos conjuntos, eso sí, cuentan con un gran factor a favor: jugarán la vuelta de los playoffs en el Santiago Bernabéu y en el Metropolitano respectivamente.

El equipo blanco se enfrentará al Benfica de Jose Mourinho, que este miércoles le endosó un contundente 4-2 en Lisboa, mientras que los colchoneros jugarán contra el siempre correoso Brujas.

De pasar a octavos, el Madrid se enfrentaría al Sporting de Lisboa o al Manchester City con la ida el 10 u 11 de marzo a domicilio y la vuelta en el Bernabéu el 17 o 18 de marzo.

En el caso de avanzar de ronda los colchoneros, jugarían contra un rival inglés. Liverpool o Tottenham aparecen en el horizonte con la ida en Madrid y la vuelta en Inglaterra.

Por último, el Barça, que ya está en octavos, espera rival que saldrá de los duelos entre cuatro equipos: Newcastle, PSG, Mónaco y Qarabag.

Todos los cruces de los playoffs de la Champions