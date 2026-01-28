Ahora

Open de Australia

Zverev encuentra el secreto del juego de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner: "Lo que marca la diferencia..."

El tenista alemán, semifinalista en el Open de Australia, dice que los dos mejores tenistas marcan la diferencia en el primer golpe inmediato al saque.

Jannik Sinner y Carlos AlcarazJannik Sinner y Carlos AlcarazRedes

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner se han repartido los últimos títulos de Grand Slam. Y en el Open de Australia todo apunta a que ocurrirá lo mismo. Sólo hay dos hombres que lo pueden evitar: Novak Djokovic, que se medirá a Jannik; y Alexander Zverev, que jugará sus semifinales contra Carlos.

Precisamente el alemán ha respondido a la gran pregunta: ¿Por qué están siendo tan superiores a sus rivales en las últimas fechas?

Así lo explica Zverev: "Lo que marca la diferencia es el primer golpe después del saque. Son muy agresivos y no dejan al otro tomar la iniciativa. Es algo en lo que estoy trabajando mucho porque me siento por detrás de ellos".

Esa agresividad marca todo el partido. Se pudo ver en los cuartos de final entre Alex de Miñaur y Alcaraz. El australiano empezó con mucha fuerza, pero poco a poco se fue apagando según avanzaban los juegos.

Las grandes semifinales

En la madrugada del jueves al viernes se jugarán los dos partidos de semifinales de Melbourne. El primero será entre Alcaraz y Zverev, no antes de las 4.30 horas de la mañana (horario peninsular español). La segunda semifinal entre Sinner y Djokovic, a partir de las 9.00 horas de la mañana.

