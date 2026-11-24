Andy Roddick ha puesto en valor la capacidad que tiene el número 3 del mundo a la hora de restar a grandes sacadores como hizo con Zverev en las ATP Finals.

En su podcast, Andy Roddick ha analizado lo que depararon las ATP Finals y, en concreto, puso el foco en Carlos Alcaraz.

En un momento dado, el exnúmero 1 analizó la gran habilidad del murciano a la hora de restar a uno de los mejores sacadores del circuito como es Alexander Zverev.

"Lo que está consiguiendo Alcaraz últimamente con sus devoluciones es algo que solo Djokovic conseguía en sus mejores momentos", arrancó.

El estadounidense destacó los diferentes registros de Carlos: "Se convierte en el mejor restador agresivo metiéndose en pista, pero también es capaz de meter mucho volumen de restos bloqueando la pelota y haciendo jugar al rival".

Para Roddick, "lo de Carlos es de otro mundo", tanto que le recuerda a Roger Federer y a cómo contrarrestaba su servicio, uno de los mejores de la historia del tenis.

"En eso es un genio. Tiene una capacidad de reacción y habilidad de manos que es comparable a lo que Federer hacía restando mis saques. Me hacía dudar si subir o no a la red con una bola corta muy complicada, y me quitaba la ventaja", ha zanjado.