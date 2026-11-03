Owono, destrozado por la muerte de Jesús de Miguel, cierra sus redes sociales tras una oleada de amenazas y odio

El portero del FC Andorra ha tratado de ponerse en contacto con la familia del fallecido para pedir disculpas y dar su pésame.

La tragedia por la muerte de Jesús de Miguel también ha afectado a los jugadores del FC Tenerife y, especialmente, a Jesús Owono, el guardameta que le dio la patada durante un despeje del balón. Ya durante el partido, el jugador salió de las pista entre gritos de "hijo de puta" y el odio ha continuado de manera 'online'.

El portero de 25 años también ha recibido decenas de mensajes en redes sociales que se referían a él como "asesino" o "un peligro". Algunos usuarios incluso, piden prisión para él: "El salvaje de vuestro portero mata a su rival, cárcel es poco".

Por mensajes de odio como estos, Owono ha decidido cerrar sus perfiles en redes sociales. Mientras, según la Cadena Cope, también ha tratado de ponerse en contacto con la familia del delantero fallecido para disculparse personalmente con ellos, antes de hacer ninguna declaración pública.

El Andorra, todavía en 'shock': "Descansa en paz, Jesús"

El presidente del FC Andorra ha trasladado el impacto que ha provocado lo ocurrido en el seno del equipo. Durante sus declaraciones de esta tarde, ha reconocido el estado de 'shock' que atraviesan los deportistas del club: "Lo sucedido ha tenido un gran impacto emocional en nuestros jugadores".

También se ha pronunciado Gerard Piqué, exfutbolista y propietario del club andorrano. El exjugador ha compartido un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de De Miguel: "Lo siento con toda mi alma. Descansa en paz, Jesús".

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