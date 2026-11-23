Rick Macci, tras los problemas que tuvo el murciano con el isquio de su pierna izquierda durante las ATP Finals, considera que debería dar la temporada por concluida.

"Alcaraz debería renunciar a disputar la Copa Davis para descansar. Así son las cosas": así de contundente se ha mostrado Rick Macci en un análisis sobre las ATP Finals publicado en sus redes sociales.

El mítico entrenador, admirador confeso del número 3 del mundo, considera que los problemas que el murciano sufrió en el isquio de su pierna izquierda son un aviso de lo que podría ocurrir si fuerza.

"Su estilo de juego requiere de una intensidad constante y tiene que estar al máximo físicamente para poder jugar a su máximo rendimiento. Necesita más descanso que los demás por ese motivo", ha explicado.

Es por ello que Macci le aconseja a Carlitos ausentarse de las Finales Copa Davis, dar por concluida la temporada y centrarse en descansar para llegar lo mejor posible al Open de Australia.

"Las lesiones seguirán siendo un problema muy importante en el circuito el próximo año. Los jugadores necesitan tener un calendario más manejable para competir en plenitud de condiciones y estar sanos", ha zanjado.