Davide Tardozzi, jefe de los de Borgo Panigale, ha afirmado que "Marc se queda en Ducati y ganará otro Mundial".

Después de que Marc Márquez levantara su décimo Mundial este domingo en Portugal, Davide Tardozzi atendió a 'As'.

El team manager de Ducati estaba exultante: "Márquez es el mejor campeón del mundo en 78 años de MotoGP".

"Ha dicho que iba a hacer noveno y llegaba noveno. Y si hubiera necesitado ganar, hubiera ganado", señaló sobre un Marc que finalmente fue octavo por la caída de Diogo Moreira.

Seguidamente, al italiano le preguntaron si de cara a 2027, con Márquez y Pedro Acosta en el equipo, tendrán la mejor pareja de la historia de la categoría reina.

Y Davide no dudó: "Creo que sí. Después veremos cómo va y dependerá de los adversarios, pero en principio tenemos un equipo fortísimo".

Eso sí, por el momento tiene un favorito: "Es verdad que Marc se queda. Se queda en Ducati y ganará otro Mundial".

Paralelamente, al jefe de los de Borgo Panigale le preguntaron si este décimo título convierte a Márquez en el mejor de la historia por encima de Valentino Rossi... y Tardozzi dejó una respuesta un tanto tibia.