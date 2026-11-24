Ya suma 30 títulos en su carrera y puede ganar el único campeonato que le falta: la Copa Davis.

Dijo Alexander Zverev que si Carlos Alcaraz se retiraba ya después de ganar en estas ATP Finals ya sería una leyenda del tenis. Y es que sus números son de escándalo a sus 23 años, en una carrera que prácticamente acaba de empezar.

Carlos se llevó el título de las ATP Finals y ya solo le queda un gran torneo por ganar: la Copa Davis con España.

Esta semana, en Bolonia, el equipo español aspira a ganar la Copa Davis siete años después. Y parte como una de las grandes favoritas junto a Italia, la anfitriona.

A Alcaraz solo le falta ese título. Su palmarés es gigante: 7 Grand Slams, una ATP Finals, 9 Masters 1.000, 11 ATP 500 y 2 ATP 250.

Un total de 30 títulos con apenas 23 años. Unos números salvajes que podrían crecer exponencialmente. Si a Carlos le respetan las lesiones, podría hartarse de ganar en el circuito de tenis.

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