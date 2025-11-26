La dura critica de un mito del tenis italiano al nuevo formato en la Copa Davis: "La han transformado para peor..."

Fabio Fognini ha criticado con dureza un evento que ha perdido tanto interés como protagonistas de élite después de sus últimas remodelaciones.

El jugador italiano Fabio Fognini forma parte de la historia del tenis de su país. Además, la Copa Davis ha sido una parte fundamental de su carrera a pesar de no haberla levantado: "No tengo la copa, eso es verdad. Más que una cuenta pendiente, diría que quedó como un sueño no hecho realidad".

En este sentido, el italiano es una voz acreditada para hablar acerca de una competición que ha sufrido cambios y, a juicio del tenista, ha disminuido su interés: "¿Mi opinión sobre la nueva Copa Davis? Bueno, la han transformado por completo, dicen que para peor. Sinceramente, yo también lo creo. Los mejores jugadores piden disputarla cada dos años, no sé qué pensar".

La decadencia comienza con las ausencias de Jannik Sinner o Carlos Alcaraz. Una situación que, evidentemente, perjudica al brillo del torneo.

"La realidad es que faltaban nombres del top10, donde solo estaba Zverev. Esto no es algo bueno para la competición, hay que revisar el formato", criticaba Fognini en declaraciones para 'Corriere della Sera'.

Igualmente, el problema se agrava al tener en cuenta su última y contundente declaración: "La prioridad de Jannik y Carlos nunca será la Copa Davis". Un hecho que damnifica de forma evidente el atractivo del torneo.