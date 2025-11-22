El emotivo momento de los hermanos Márquez en su gran fiesta en Cervera: "Nos hemos unido..."

Álex y Marc Márquez celebran su estratosférica temporada con un baño de masas en su municipio natal. Campeón y subcampeón del mundo disfrutan junto a familia y amigos después de un año inolvidable.

La temporada de 2025 ha sido todo un sueño hecho realidad para la familia Márquez. Marc ha vuelto a tocar el cielo tras alzarse con el campeonato del mundo con una autoridad incuestionable. En el noveno Mundial de su carrera, el ilerdense únicamente encontró un piloto capaz de competir con él, su hermano Alex, subcampeón.

La fiesta en casa era obligatoria después de una temporada inolvidable. "Significa lo que ha sido para nosotros y lo que es Cervera donde está toda la familia y todos los amigos", reconocía Marc Márquez durante el acto de celebración.

Posteriormente, ponía en valor de una hazaña histórica en MotoGP: "Es una gesta que difícilmente se va a volver a repetir, lo intentaremos".

Todo después de una temporada de "aprendizaje en cada carrera" según Álex. El pequeño de los Márquez no ha querido perder la oportunidad de halagar a su hermano tildando de "Masterclass" lo que hace en la pista.

Pero, más allá de las geniales aptitudes del enecampeón, Álex destaca la increíble capacidad para gestionar la situación de los hermanos. A pesar de la rivalidad en la competencia, los Márquez son capaces de discernir su relación dentro y fuera de la pista. De hecho, Marc incidió en el discurso que ha marcado su temporada: "Nos ha unido más que nunca y nos hemos ayudado más que nunca".