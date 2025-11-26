Feliciano López, sin tapujos: ojo a su análisis sobre la ausencia de Carlos Alcaraz y Sinner en la Copa Davis

El extenista y director de las Finales de la Copa Davis ha señalado al calendario como la principal causa de las bajas de los dos mejores tenistas del mundo.

La Copa Davis 2025 ha culminado en un espectáculo total con una final entre dos de los mejores países. España cayó ante Italia en un encuentro apretado que se llevaron los italianos en los duelos individuales.

Pese a la derrota del combinado capitaneado por David Ferrer y las bajas de los dos jugadores más importantes del torneo, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz, el certamen ha dejado un buen sabor de boca a sus seguidores.

Sin embargo, no todo el mundo se fue satisfecho de Bolonia. Feliciano López, director de las Finales de la Copa Davis, lamentó en la rueda de prensa posterior a la final la ausencia de Jannik y Carlos en el evento.

"Creo que el hecho de que los mejores jugadores no participen en todos los mejores torneos de tenis del mundo nos afecta a todos, a todos los torneos del año. El calendario está repleto. Hay demasiados torneos. Es muy difícil para ellos participar en todos", comentaba López quejándose del calendario.

Incluso, el extenista también señaló que en otro de los torneos más importantes del año, como son los Masters 1000, sucedió lo mismo. "Los Masters 1000 también sufren el mismo problema porque, al final, ni Carlos, ni Jannik, ni ningún otro jugador de élite del mundo participan", añadió en rueda de prensa.

Un calendario agotador

El hecho de que durante el año se celebren decenas de torneos de forma consecutiva hace peligrar la presencia de los mejores tenistas del mundo en los eventos más prestigiosos como la Davis a causa de agotamiento y lesiones, como ha sido el caso de Alcaraz.

"Esto ocurre durante todo el año en la mayoría de los principales eventos de tenis del mundo. No diría que somos los únicos con este problema. Es un problema fundamental del tenis. Al haber tantos torneos en el calendario, tienen que ser selectivos al elegir dónde jugar. No necesariamente está relacionado solo con la Copa Davis", concluyó Feliciano pidiendo soluciones.