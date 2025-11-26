La frase de la ilusión de Adrian Newey tras ser ascendido a jefe de equipo en Aston Martin

El nuevo jefe de Aston Martin dice que este cambio les posiciona "en la mejor posición posible para competir en el mundial de 2026".

Adrian Newey tiene nuevo rol en Aston Martin. Ha pasado de ser el jefe de ingenieros a convertirse en el jefe de todo. Nuevo director de equipo. Después de los rumores en el Gran Premio de Las Vegas, la escudería lo ha hecho oficial y los cambios empezarán ya en el mundial de 2026.

El nuevo jefe ha lanzado un mensaje ilusionante: "Durante los últimos nueve meses, he visto un gran talento individual en nuestro equipo".

"Estoy deseando asumir este nuevo rol, ya que nos posiciona en la mejor posición posible para competir en 2026, donde nos enfrentaremos a una situación completamente nueva, con Aston Martin ahora como equipo oficial, y al considerable desafío que supone la nueva normativa", dice Newey.

También lanza un mensaje para Andy Cowell, que se queda como director de estrategia: "El nuevo rol de Andy, centrado en la integración de la nueva unidad de potencia con nuestros tres socios clave, será fundamental en este proceso".

Por lo tanto será Cowell el que lleve las relaciones con Honda. Él ya fue el gurú de los motores Mercedes y por eso en Aston Martin han decidido que adopte este papel fundamental en las nuevas normas de la Fórmula 1.