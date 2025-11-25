Un icono del tenis señala una curiosa diferencia entre Alcaraz y Sinner: "Carlos lo hace muy a menudo, Jannik..."

Maria Sharapova, ganadora de cinco Grand Slams, ha señalado un comportamiento dispar a la hora de afrontar el desarrollo de los partidos entre los dos mejores tenistas del momento.

Carlos Alcaraz y Jannik Sinner han cerrado una temporada extraordinaria con una rivalidad memorable. La igualdad entre ambos ha sido evidente durante toda la temporada. Dos Grand Slam para cada uno, unas ATP Finals para el del San Cándido, que también revalidó título millonario en la exhibición del Six King Slam, y número 1 del mundo en 2025 para el de El Palmar.

Sin embargo, como es lógico, a pesar de que ambos encuentran el camino hacia el éxito, las estrellas encuentran diferencias en la forma de competir y a la hora de gestionar sus respectivos compromisos.

Y María Sharapova, un icono del tenis que cuenta con cinco 'Major' en sus vitrinas, ha señalado una nueva disparidad entre los tenistas en 'The David Rubenstein Show'.

La extenista trataba de valorar la importancia e influencia del 'coaching' en pista cuando se le vinieron a la cabeza el número uno y número dos del mundo. "Depende de cómo vaya el partido. Hay veces que le diría a mi entrenador que ya basta. Pero sí, creo que el estrés de la situación influye en la comunicación entre jugador y entrenador", analizaba Sharapova antes de ejemplificar su argumento con una comparación entre los dos colosos de la generación.

"A algunos jugadores les encanta; se comunican abiertamente con sus entrenadores. Sé que Alcaraz lo hace muy a menudo, mientras que otros, creo que Sinner, lo hacen con menos frecuencia", afirmaba la leyenda rusa.