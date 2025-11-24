Rafa Nadal se suma a Alcaraz: mensaje de ánimo a España tras caer en la Copa Davis

La leyenda del tenis mandó un mensaje de apoyo al equipo español y felicitó al combinado italiano por su tercera Davis consecutiva.

No pudo ser. Italia se impuso ante España en la final de la Copa Davis 2025 sin tener que recurrir a los dobles, y los capitaneados por David Ferrer se tuvieron que despedir de la 'Davis del Pueblo'.

Pablo Carreño y Jaume Munar cayeron ante Matteo Berrettini y Flavio Cobolli, respectivamente, aunque se dejaron la piel en cada punto.

Pese a la derrota de Carreño en dos sets, España se vino arriba con Munar y su aplastante inicio de partido. El balear sometió a Cobolli 1-6 en el primer set, pero el italiano supo recomponerse y se llevó un segundo y tercer set muy apurados (7-6 y 7-5).

Tras casi tres horas de partido, Italia se alzó con la 'Ensaladera', logrando su tercera de forma consecutiva, siendo el único país en conseguirlo desde Estados Unidos en 1972.

Las reacciones a la derrota española no tardaron en llegar, y además de Carlos Alcaraz, Rafa Nadal no dudó en animar a 'La Armada'. "¡Enhorabuena a todo el equipo! ¡Semana impresionante en la Copa Davis! Felicidades por la tercera Davis consecutiva", escribió Nadal en su cuenta de X.

Ante todo orgullo

Las derrotas nunca saben bien, aunque para Ferrer perder ante Italia supone todo un orgullo por el esfuerzo de los suyos.

El capitán español ha sacado pecho de la derrota, elogiando la gran semana de competición que ha realizado. "Ha estado muy ajustado. Al final compitieron toda la semana. Estuvieron muy cerca. Muy orgulloso de ellos", comentaba Ferrer en rueda de prensa.

"Está claro que hemos perdido, pero no lo veo un drama. Lo veo positivo, el estar tan cerca de la séptima. Tenemos que aceptarlo. Ganar no nos cambia la vida. El año que viene no sé si mejor, pero más seguro", añadía.

Además, Ferrer ha destacado el poderío italiano en el torneo. "No es fácil competir a Italia en Italia. Tenemos que estar contentos. Tienen la capacidad para estar preparados para el año que viene. Ha sido un gran año en este torneo y han ganado experiencia", concluyó el capitán de 'La Armada'.