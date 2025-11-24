La reflexión de David Ferrer tras la derrota de España en la Copa Davis: "Tendremos otra oportunidad..."

El capitán del equipo español asegura que para el año que viene volverá a buscar la manera de formar el mejor equipo... aunque tenga bajas.

España se quedó a las puertas de otro título de la Copa Davis, que en este caso nadie esperaba. Porque sin Carlos Alcaraz parecía imposible, pero España se plantó en las finales después de dos eliminatorias increíbles y allí compitió contra Italia, la gran favorita desde el inicio.

Por eso David Ferrer, en 'AS', se ha mostrado muy orgulloso: "El orgullo pesa más que la pena, sin duda alguna. Hay que estar muy orgullosos de lo que han hecho los chicos".

"Por supuesto que estamos tristes, porque era una oportunidad muy bonita para ganar la Davis. Pero así es el deporte, hemos dado todo lo que teníamos e Italia ha sido superior. Yo me quedo con que han luchado hasta el final. Es para estar muy orgulloso de este equipo", indica el capitán del equipo español.

Está convencido de que la oportunidad volverá. Y lo hará pronto. "El equipo tendrá otra vez la oportunidad, y al final esto quiere decir que hay que seguir construyendo, seguir insistiendo. Intentaremos estar aquí en Bolonia, clasificar y estar aquí para volver a ganar la Copa Davis. Es difícil, no lo sé. Ya se verá, no pueden pasar muchas cosas".

"Siempre, siempre hay que mejorar y siempre hay que evolucionar, siempre hay que ver la manera para que vengan los mejores jugadores. Buscaré otra manera diferente para tener a los mejores", explica el extenista español.

Por último, se acuerda de Carlos Alcaraz y de su dolorosa ausencia por lesión: "Este año contábamos con Carlos y al final pasó esto. Quizá con Carlos te sube el nivel del equipo".