Premio al 'Panadero del Año'

Carlos 'El Panadero' Alcaraz: la estadística que le hace más dominante que Sinner

El tenista español recibe por segundo año consecutivo el Premio Panadero del Año tras registrar 35 sets con 6-0 o 6-1, en un año donde lo ha ganado casi todo.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerAgencia EFE

Carlos Alcaraz encarrila su mejor año como tenista. Este 2025, el murciano acumula un total de ocho títulos, entre los que se encuentran 2 Grand Slams y 2 Masters 1000, y además acaba el curso como el tenista n.º 1 del mundo.

Su rival directo, el italiano Jannik Sinner, termina el año con dos títulos por debajo de 'Carlitos' y en el segundo puesto del ranking de la ATP, por debajo de Alcaraz.

Incluso, este año Sinner ha sido superado por el español en una curiosa estadística que muestra a Carlos más dominante que él. En concreto, se trata del Premio Panadero del Año.

Según publica la cuenta de X 'Tennis Bakery', el de El Palmar es el tenista con más sets ganados por 6-0 y 6-1. Este es el segundo año que lo gana el murciano de forma consecutiva al registrar 8 sets por 6-0 y 27 por 6-1 en 80 partidos disputados.

Un total de 35 sets, uno por encima de Sinner, que le posicionan como el jugador más dominante del año, para culminar una temporada de éxito pese a su reciente lesión por la que se perdió la Copa Davis 2025.

