Bublik forma el tenista perfecto: Alcaraz, Sinner… y el joven de moda

Aleksander Bublik menciona a Carlos Alcaraz y también a Jannik Sinner: la sorpresa es la derecha de Joao Fonseca.

Se está convirtiendo en habitual que a los tenistas se les pregunte cómo formarían el jugador perfecto. El último ha sido Aleksander Bublik, que por supuesto ha mencionado a Carlos Carlos y a Jannik Sinner.

En el saque no hay dudas en el circuito: todos se quedan con John Isner, uno de los mejores sacadores de toda la historia.

Para el resto elige a Novak Djokovic.

Una de las grandes sorpresas llega en la derecha: elige al jovencísimo Joao Fonseca.

Daniil Medvedev para el revés, Hurkacz para la volea y Sinner en el movimiento de pies.

Por último, en fortaleza mental elige a Carlos Alcaraz.