Ahora

También Djokovic

Bublik forma el tenista perfecto: Alcaraz, Sinner… y el joven de moda

Aleksander Bublik menciona a Carlos Alcaraz y también a Jannik Sinner: la sorpresa es la derecha de Joao Fonseca.

Carlos Alcaraz y Jannik SinnerCarlos Alcaraz y Jannik SinnerGetty

Se está convirtiendo en habitual que a los tenistas se les pregunte cómo formarían el jugador perfecto. El último ha sido Aleksander Bublik, que por supuesto ha mencionado a Carlos Carlos y a Jannik Sinner.

En el saque no hay dudas en el circuito: todos se quedan con John Isner, uno de los mejores sacadores de toda la historia.

Para el resto elige a Novak Djokovic.

Una de las grandes sorpresas llega en la derecha: elige al jovencísimo Joao Fonseca.

Daniil Medvedev para el revés, Hurkacz para la volea y Sinner en el movimiento de pies.

Por último, en fortaleza mental elige a Carlos Alcaraz.

Las 6 de laSexta

  1. Mazón niega una verdad que le deja en evidencia de nuevo e insiste en que fue de El Ventorro al Palau a pie "sin hacer ninguna parada"
  2. La AN pide al PSOE todos los pagos en metálico entre 2017 y 2024 porque "la documentación aportada" por el partido "no es esclarecedora”
  3. El CGPJ avala por unanimidad la propuesta de Teresa Peramato como nueva fiscal general del Estado
  4. Juan Carlos I desvela que Pinochet le pidió hacer "exactamente lo mismo" que Franco tras su muerte: "Le dije sí, pero hice lo que los españoles querían"
  5. Barómetro laSexta | Casi un 80% de los encuestados rechaza recuperar la mili en España
  6. Al menos 12 muertos en un gran incendio en varios rascacielos residenciales de Hong Kong