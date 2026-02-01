La situación de Cuba se complica (aún más), pero Trump confía en que buscará "un trato" y volverá a "ser libre"

El contexto El republicano firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a todos los países que envíen petróleo a los cubanos. "Vivían del dinero y del crudo de Venezuela, y nada de eso está llegando", afirma.

Donald Trump tiene varios objetivos en su punto de mira. Tiene, por ejemplo, a Groenlandia. Tiene, también, a Irán. Y sí, también tiene a Cuba entre ceja y ceja. También tiene en su mente a la isla, país que considera querrá hacer "un trato" con EEUU tras el anuncio de aranceles para quien le suministren petróleo.

Porque una vez realizada la intervención en Venezuela y capturado Maduro, con el crudo como gran deseo del presidente de EEUU, Cuba ha tenido un protagonismo más que importante en cada discurso de Trump. En uno de ellos, a bordo del Air Force One, el republicano fue muy claro con la isla.

"No tiene por qué haber una crisis humanitaria. Creo que vendrán a nosotros. Que querrán hacer un trato. Así que Cuba volverá a ser libre", ha afirmado el dirigente de EEUU.

En ese sentido, ha subrayado que la situación en Cuba es "muy mala". "Vivían del dinero y del petróleo de Venezuela, pero nada de eso está llegando ni va a llegar ahora", ha expresado, en relación al día, al 3 de enero, en el que EEUU intervino el país caribeño y capturó a Nicolás Maduro.

En sus palabras ha hecho especial mención a Claudia Sheinbaum, presidenta de México, de quien afirma que es "muy buena": "Le dije, mire, no queremos que envíe petróleo ahora... y no lo está enviando".

Suspendida una entrega de petróleo

Juan Ramón de la Fuente, responsable de Exteriores azteca, ha remarcado que seguirán mandando ayuda a los países que la necesiten: "No aceptamos que no haya cuando algún país la requiera. Lo seguiremos haciendo, es el mecanismo que permite mantener vivo el diálogo".

De momento, han suspendido una entrega de petróleo a Cuba en medio de las presiones de Washington, aunque Sheinbaum afirmase que su decisión fue soberana y que respondía a asuntos contractuales entre la petrolera estatal y la isla.

La presidenta ha explicado que apenas envía a Cuba el 1% de la producción de petróleo: "Se usa en plantas de energía eléctrica porque imaginemos que no haya electricidad. Afectaría a hospitales y a refrigeradores. Se trata de evitar una crisis humanitaria".

Trump firmó una orden ejecutiva para imponer aranceles a aquellos países que envíen petróleo a Cuba, medida que el Gobierno de la isla calificó de "fascista".

