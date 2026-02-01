Espectáculo absoluto: el increíble punto con el que Alcaraz y Djokovic pusieron en pie la Rod Laver Arena

Ambos campeones demostraron una vez más la calidad tenística que poseen con un punto que provocó la ovación del público australiano.

El nivel de tenis de la final del Open de Australia 2026 entre Carlos Alcaraz y Novak Djokovic fue espectacular. Un encuentro histórico donde ambos tenistas buscaban alcanzar hitos nunca antes logrados en la historia.

Comenzaba muy fuerte el serbio dominando en un primer set que se llevó por 2-6, que provocó el asombro de Rafa Nadal. De la misma forma le replicaba el murciano venciendo por el mismo resultado el segundo. El tercer set se presentaba así como uno de los más importantes del partido para determinar quién tomaba la iniciativa en marcador.

En el cuarto juego, buscando igualar a dos el set, Carlitos contaba con el servicio y acabó, junto a Novak, regalando al público presente en la Rod Laver Arena uno de los puntos del torneo.

Tras llegar muy exigido a un derechazo del murciano, Djokovic respondía con una bola bombeada, supo leer muy bien la volea de Alcaraz y respondió posteriormente con un magistral golpe que pasó por el lado de la red. Sin embargo, Carlos explosivo y siempre capaz de llegar a cualquier bola, respondió aún mejor y le devolvió un golpe incontestable al serbio.

Con el dedo al cielo de Melbourne y posteriormente a la oreja celebraba el murciano este 'puntazo' entre la excitación del público. Un golpe encima de la mesa de Alcaraz, que demuestra que va a por todas para llevarse a casa el único Grand Slam aún ausente en su palmarés.